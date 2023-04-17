إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وخلاطة خرسانة بطريق«الدلنجات- دمنهور» أمام قريه أبو مسعود، بنطاق مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة.

تصادم بين سيارة ملاكي وخلاطة خرسانة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وخلاطة خرسانة، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من أحمد محمد محمود رحيم، 22 سنة، وعبد المنعم سعيد شعيب، 20 سنة، وأحمد حسن هارون، 20 سنة، وجميعهم مقيمين الدلنجات بمحافظة البحيرة ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.