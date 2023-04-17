تجديد حبس 3 متهمين بالاعتداء على شخص بـ«كتر» في المقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب على شاب باستخدام سلاح أبيض «كتر» مُحدثين ما به من إصابات بسبب خلاف حول أولوية المرور، حال سيره بالميكروباص قيادته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم من سائق، ومقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية بالجسم بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر» مُحدثين ما به من إصابات بسبب خلاف حول أولوية المرور، حال سيره بالميكروباص قيادته بدائرة القسم وألقي القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بأن المجنى عليه كاد أن يصطدم بهم حال سيره بالسيارة قيادته بمحل الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام.

تعرف على عقوبة إحداث عاهة مستديمة

يقول المحامي عماد كمال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات».