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قناة الناس تعرض تلاوة للقارئ إبراهيم جمال القرجاوي من أمريكا «فيديو»

كتب:

محمد متولي
03:48 م | الإثنين 17 أبريل 2023
لوجو فضائية الناس

لوجو فضائية الناس

نشرت قناة الناس عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك تلاوة هادئة تُريح القلب للقارئ إبراهيم جمال القرجاوي من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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