الداعية نادية عمارة تفسر اسم الله المستعان عبر قناة الناس

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنّ جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، بينها جوهرة اسم الله المستعان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين، في سورة يوسف وختام سورة الأنبياء في قوله تعالى (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ).

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أنّ الأئمة والمفسرون أشاروا إلى أنّ معنى اسم الله المستعان متضمن في سورة الفاتحة كذلك في قول الله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، والمقصود بالاستعانة هو طلب المعونة، أي يطلب الناس من الله سبحانه وتعالى المعونة على أداء عبادته وعلى جميع أمورهم.

وأوضحت الداعية نادية عمارة، أنّ المستعان في أصل اللغة العربية في المعاجم من مادة العين والواو والنون عون، ومعناها باللغة العربية الظهير الذي يعين على الأمر، فيقال على سبيل المثال استعنت بفلان فأعانني، وعاونني.

وأشارت عمارة إلى أنّ الله سبحانه وتعالى غني عن الظهير والمعين والشريك والوزير، بل كل إعانة وعون منه وبه سبحانه جل وعلى، لا إله إلا هو، لافتة إلى أنّ معنى هذا الاسم الشريف المستعان في حق الله تعالى أنّه سبحانه هو الذي يطلب منه العون في الحقيقية في كل وقت، فقد تطلب شيئا من شخص مرة ولا تتمكن من طلب شيء آخر، أما الله سبحانه وتعالى فيلجأ إليه في كل وقت وفي كل شيء.