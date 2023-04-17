إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على «الصحراوي الدولي» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الدولي اتجاه رشيد، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

تصادم بين سيارة نقل وميكروباص

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «محمد. س»، 25 سنة، و«محمود . غ»، 30 سنة، «وائل. م»، 33 سنة، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.