موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سوهاج.. «الأوقاف» تعلن تجهيز المساجد

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سوهاج يشغل عشرات الآلاف من مواطني المحافظة، خاصة بعد قرب عيد الفطر المبارك، إذ يكون أول أيام العيد -فلكيًا- 21 أبريل الجاري، وتنطلق تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر، ويتوافد الآلاف من المواطنين، والأهالي على الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سوهاج، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وعلى مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سوهاج

ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سوهاج بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وفقا لهيئة المساحة، والحسابات الفلكية في تمام الساعة 05:49 صباحًا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

صلاة عيد الفطر 2023

يحتفل المسلمون في مدينة سوهاج بصلاة عيد الفطر 2023 بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ووفقًا لهيئة المساحة والحسابات الفلكية، سيكون موعد صلاة العيد في مدينة سوهاج تحين في تمام الساعة 05:49 صباحًا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج عن استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج، من مركز طما شمالًا إلى مركز البلينا جنوبًا. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، بما في ذلك إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأطباء، ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

تجهيز محيط المساجد في عيد الفطر 2023

وفي سياق متصل، وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء مجالس المدينة والوحدات المحلية في جميع المجالس المحلية والقروية، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا بتكثيف ومواصلة أعمال التجميل والنظافة بمحيط الساحات والمساجد، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة والمتواصلة لنظافة الميادين والشوارع، استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بمساجد مدينة سوهاج.