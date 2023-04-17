أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية.. اعرف الأسماء

حددت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية بإجمالي 281 ساحة، إذ جرى توزيع أماكن الصلاة على مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية مع مراعاة الكثافة السكانية والمساحة لكل منطقة وحي بحسب الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

وحول أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إنه جرى توزيعها وتقسيمها كالتالي:

- منطقة الدخيلة 24 ساحة.

- شرق الإسكندرية 16 ساحة.

- ‏العامرية 39 ساحة.

- ‏المنتزة 34 ساحة.

- ‏وسط الإسكندرية 15 ساحة.

- ‏محرم بك 33 ساحة.

- ‏الجمرك 10 ساحات.

- ‏الرمل 65 ساحة صلاة.

- ‏برج العرب 26 ساحة.

خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وتأتي خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية والتي تجهزها مديرية الأوقاف الإسكندرية لتخدم جميع المناطق السكنية حول كل ساحة، حيث 24 ساحة في الدخيلة ليصلي بها سكان مناطق المكس، وأمام سواحل المكس، ووادي القمر، وأمام صيدلية عشري، ومحكمة الدخيلة، وأمام المحكمة، والصحالين بالدخيلة الجبل، وأبو ناجي، والدخيلة بحري، وأم المؤمنين، والدخيلة، ومسجد حكمت أمام موقف الميني باص، وموقف الأتوبيس، والبيطاش آخر شهر العسل، وفى منطقة شرق تخصيص 16 ساحة ومنها، سليماني محمود كليوباترا والزنانيري، والصابرين وسموحة، ورياض الصالحين والصديق سبورتنج، والتقوى شارع الترعة وأبو سليمان.

أماكن ساحات صلاة العيد في وسط الإسكندرية

فيما جرى تخصيص 34 ساحة في منطقة المنتزة ومنها «هدى الإسلام سيدي بشر قبلي، مركز شباب المعمورة المعمورة البلد، مسجد النور العصافرة بحري، سيدي بشر سيدي بشر بحري، شرق المدينة سيدي بشر بحري، ميدان المندرة المندرة بحري، الجليل المتعال العصافرة بحري، المنتزة المنتزة، المعمورة الشاطئ المعمورة الشاطئ، مسجد رب النقيب المندرة خلف حسني، الوعي الإسلامي العصافرة قبلي شارع 45، مسجد الفرج المندرة قبلي، و 15 ساحة في منطقة وسط الإسكندرية وهي القائد إبراهيم محطة الرمل، القصبجي الرصافة محرم بك، أولياء الرحمن الغيط الصعيدي، مجد الإسلام الأزاريطة، أبو زيد الحضرة قبلي، عبدالعزيز السيد الحضرة القبلية، المروه منشية النزهة، السلام الحضرة القبلية، الجمعية العمرانية كوم الدكة، المقدس العطارين، أولاد الشيخ الجديد محرم بك، الإيمان الحضرة، فاطمة جابر امبروزو، الصالحين غربال آخر شارع محسن محرم بك، الفتح امبروزو خلف المستشفى الإيطالي».