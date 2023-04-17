موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة كفر الشيخ وفقا للبحوث الفلكية

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة كفر الشيخ، إذ توجد فروق توقيت بين كل محافظة وأخرى، كما أعلن أيضًا موعد عيد الفطر فلكيًا، ومن المنتظر أن يكون أول أيامه، الجمعة المقبلة، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل لمعرفة ما إذا كان رمضان 29 أم 30 يومًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة كفر الشيخ

وأوضح البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو الموافق أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريًا.

وسيحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة كفر الشيخ، في تمام الساعة 5:47 صباحًا، ويكون موعد فجر آخر يوم في شهر رمضان المبارك في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 3:58 صباحًا، وهو صباح يوم الجمعة الأول من شهر شوال بحسب الحسابات الفلكية.

وأوضح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة كفر الشيخ، ستكون داخل مسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، وعدد من المساجد الأخرى، مثل مسجد سيدي طلحة التلمساني، ومسجد الخياط، كما جرى تجهيز جميع المساجد وتنظيفها لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك في مدينة كفر الشيخ.

تكبيرات العيد في مدينة كفر الشيخ

وأشار «يونس» إلى أنّ تكبيرات العيد سوف تبدأ عقب أذان صلاة الفجر، تليها خطبة العيد ثم الصلاة.

يذكر أنّ مدينة كفر الشيخ، تضم عددًا من المزارات السياحية، من أهمها متحف آثار كفر الشيخ، وممشى مدينة سخا الأثرية، التي يتوافد إليها الزائرون من كل حدب وصوب.