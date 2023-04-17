أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح.. ملاعب ومراكز شباب

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح حددتها مديرية الأوقاف بنطاق مراكز ومدن وقري وأحياء المحافظة، من خلال إشراف إدارات الأوقاف والأئمة على الساحات والمساجد والتي سيتم فتحها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.

وحول أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح، قال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الشيخ حسن عبدالبصير إنه جري تجهيز جميع المساجد التي سيتم صلاة العيد بها ويبلغ عددهم 570 مسجد، بجانب ساحات صلاة مفتوحة بالمناطق السكنية وملاعب مراكز الشباب والأندية.

خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح

وتنشر «الوطن» خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مطروح، موزعة علي جميع المدن، وهي كالتالي:-

- ساحة صلاة العيد في منطقة اللوكس بمدينة مرسي مطروح.

- ساحة صلاة العيد في الكيلو 4 حي الزهور بشارع الإذاعة.

- ساحة صلاة العيد بالكيلو 7 حي الشروق بمركز شباب الهلال.

- ساحة صلاة العيد بمنطقة مينا حشيش وعزبة الدربالي.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة الحمام.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة العلمين.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة الصبعة.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة رأس الحكمة.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة السلوم.

- ساحة صلاة العيد في مركز شباب مدينة سيوة.

استعدادات مطروح في عيد الفطر 2023

وحول الإستعدادات لأداء صلاة عيد الفطر قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إنه جري التوجيه لمديرية الأوقاف بالتنسيق مع مجالس المدن لتجهيز جميع ساحات الصلاة المفتوحة في مراكز ومدن مطروح الثمانية من فرش وتجهيز مصلي للسيدات والرجال في كل ساحة، بجانب الإستعدادات في المساجد والتي سيتم فتحها وهي التي يؤده بها صلاة الجمعة، لتستقبل المصليين في صلاة عيد الفطر 2023.