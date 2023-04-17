مصرع ربة منزل وإصابة شاب في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين في الطريق الدولي اتجاه إدكو بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في إدكو

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع ربة منزل وإصابة آخر بجروح متفاوتة، ونقلا إلى مستشفى إدكو العام، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفاة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى «فاطمة م. ا»، 56 سنة، مقيمة دمياط، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام.

تحديد هوية المصاب

فيما أصيب«محمد ع. ا»، 38 سنة، مقيم رشيد، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.