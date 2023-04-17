إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام مدخل قرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حادث بين سيارة ملاكي ودراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى إيتاي وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «كريم ع.ع »، 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي، و«محمد ع. ش»، 16 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم جراء، ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.