علي جمعة لقناة الناس: «الرزيقي» استدعى عبدالباسط عبدالصمد للقاهرة بعد سماع صوته

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الشيخ أحمد الرزيقي استدعى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ليأتي إلى القاهرة وذلك عندما سمع صوته، وجاء الأخير إلى العاصمة عام 1966 عندما كان يبلغ 28 عاما، مشيرًا إلى أن «عبدالصمد» من مواليد 1938، ولم يكن يملك مالا لكي يذهب للقاهرة؛ لذلك أعطاه الشيخ أحمد رضوان المال حتى يستطيع قطع تذكرة القطار.

عبدالصمد إماما لمسجد السيدة عائشة

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بدأ يطوف على آل البيت عام 1966، ومن ثم أصبح إمامًا لمسجد السيدة عائشة، لافتا إلى أنه بعد ذلك انتقل إلى مسجد السيدة نفسية بناءً على رؤية فريد باشا زعلوك.

إهمال «عبدالصمد» جواب

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن فريد باشا زعلوك أعطى للشيخ عبدالباسط عبدالصمد جوابا يذهب به للشاعر محمود حسن إسماعيل الذي كان ضمن لجنة الاستماع، متابعًا أن الشيخ «عبدالصمد» لم يذهب للشاعر ورجع إلى البلد، والشيخ أحمد رضوان توفي بعد 10 أيام من حرب النكسة، ومن ثم حدث إيقاف وتجميد للجنة الاستماع.