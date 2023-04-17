خالد الجندي يوجه بـ10 وصايا عبر قناة «الناس».. يجب اتباعها بعد رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن رمضان قد ولى بما فيه من خير وطاعة وعبادة ومغفرة، لافتا إلى أنه كتب وصيته لبعد رمضان لكى يقوم بها، وعلى كل مؤمن أن يعمل بها.

الاستمرار في الطاعة والعبادة

وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، أن كل مؤمن عليه الاستمرار في الطاعة والعبادة بهذه الوصية التي تحمل 10 وصايا إلى ما بعد رمضان، وهم:

1- عاهدوا القرآن على عدم الانقطاع.

2- ابدأوا ختمة ليلة العيد.

3- تقربوا لله بصدقة ما بعد رمضان.

4- استقبلوا آذان الصلاة على وضوء «صلاة ما قبل الصلاة».

5- حافظوا على صندوق الصدقات.

6- قال تعالى «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» أنت تعرفهم فلا تكن منهم.

7- ودّعوا رمضان بتوبٍة صادقةٍ مخلصةٍ.

8- لاتنسَوا صدقة الفطر.

9- فرحة العيد ليس معناها معصية العيد.. فالمعاصي ليست من مناسك الأفراح.

10-متى الراحة؟ عند أوّل قدم في الجنّة.