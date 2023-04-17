موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح.. المساجد تستعد لاستقبال روادها

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح يختلف عن باقي مدن المحافظة، بسبب تباعد المسافات، وهو ما أكدته الهيئة العامة للمساحة خلال إمساكيه رمضان 2023 باختلاف التوقيتات في جميع المدن.

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح، طبقا للهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6:02 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح

وحول موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جرى تجهيز 570 ساحة صلاة في الحمام والعالمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوه، طبقا لتوجيهات وزارة الأوقاف التي تشرف على جميع المساجد لتكون جاهزة لاستقبال المصلين من أهالي مطروح وجميع الزائرين الذين يستمتعون بقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

استعدادات مطروح في صلاة عيد الفطر

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن جميع المساجد مستعدة لاستقبال المواطنين، كما سيتم تجهيز ساحات الصلاة في الأماكن المفتوحة ومراكز الشباب والأندية المخصصة لها بالتنسيق بين المديرية ومجالس المدن، وسيكون في كل ساحة صلاة مكان مخصص للرجال وآخر للسيدات.

وأضاف أن هناك متابعة لجميع الساحات والمساجد من خلال المفتشين وإدارة المتابعة بالمديرية وشؤون المساجد، بالإضافة إلى المرور على جميع المساجد للتأكد من الإجراءات ودورات المياه والنظافة، والإعداد الجيد لجميع ساحات الصلاة لتتسع جميع المصلين، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة بمراجعة جميع المساجد والساحات قبل انطلاق صلاة العيد وجاهزيتها تماماً.