موعد صلاة عيد الفطر 2023 في حلايب.. «الأوقاف» تجهز المساجد والساحات

لم يتبقى سوى أيام قليلة على موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن ومحافظات مصر، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يكون أول أيام العيد الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا، وتعتبر «حلايب» أول مدينة تصلي العيد في مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في حلايب ومدن البحر الأحمر

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، إذ تكون في مدينة حلايب في الساعة 5:40 صباحًا وهي أول مدينة تصلي العيد في مصر حسب تأكيد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر

وتستعرض الوطن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر وهي كالتالي:

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة رأس غارب الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سفاجا الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة القصير الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مرسي علم 5:37

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة حلايب الساعة 5:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين الساعة 5:37 صباحًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن صلاة العيد 2023 سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، و في الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر

وكشف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر بأن عدد المساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك 212 مسجدًا، وعدد الساحات 10 ساحات، موزعة على مدن المحافظة كالتالي: مدينة رأس غارب بها 22 مسجدًا وعدد 3 ساحات و الغردقة بها 110 مساجد، وسفاجا 18 مسجدًا وساحة واحدة والقصير 20 مسجدًا و4 ساحات ومرسى علم 10 مساجد وشلاتين 18 مسجدًا وساحة واحدة وحلايب 14 مسجدا وساحة واحدة.