موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش بشمال سيناء

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش بالتزامن مع اقتراب موعد العيد في مصر، سواء كان يوم الخميس أو الجمعة بحسب رؤية الهلال.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش

وبحسب هيئة البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش في تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحا لتعتبر ثان مدينة مصرية تصلي العيد في مصر.

وتؤدي مدينة حلايب صلاة العيد في تمام الساعة 5:34 دقيقة لتكون أول مدينة تصلي العيد في مصر هذا العام باختلاف لدقائق بين بعض المحافظات.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش.. تجهيز الساحات

وتستعد مديرية أوقاف شمال سيناء بتجهيز الساحات بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش ورفع حالة الطوارئ في كافة المساجد المقرر إقامة الصلاة بها.

ووجهت مديرية الأوقاف في مدينة العريش الائمة والخطباء بالاستعداد بتطهير وتعقيم كافة المساجد والتأكد من نظافتها ومراجعة خطبة عيد الفطر المبارك الي جانب