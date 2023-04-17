أسماء وحالة المصابين في تصادم سيارة وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»
كتب:
حمدى عبد الله
07:30 م | الإثنين 17 أبريل 2023
جانب من متابعة حالة المصابين في الحادث
تابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالات المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»، مع الفريق الطبي بمستشفى السويس العام.
نقل المصابين للمستشفى
وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ استقبل 9 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة» ، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتسكين كل حالة بالمستشفى وفقا لما تحتاجه من علاج.
التقرير الطبي للمصابين
وذكر المصدر الطبي أن قائمة المصابين تضم كلا من:
- ماريان ماهر فهيم 35 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
- جورج ماهر شاكر 45عاما، من القاهرة، سائق الملاكي، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.
- توني جورج ماهر 12 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرفة بالجسم.
- جوليانا جورج ماهر 8 سنوات، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم.
- أبانوب عادل عبيد 29 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى والعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة.
- روبيانا هاني فرج 5 سنوات، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
- إيفون عز عطية 29 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
- ماهر شاكر فهيم 73 سنة، من القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
- ماري ماهر شاكر 35 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.