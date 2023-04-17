أسماء وحالة المصابين في تصادم سيارة وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»

تابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالات المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»، مع الفريق الطبي بمستشفى السويس العام.

نقل المصابين للمستشفى

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ استقبل 9 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة» ، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتسكين كل حالة بالمستشفى وفقا لما تحتاجه من علاج.

التقرير الطبي للمصابين

وذكر المصدر الطبي أن قائمة المصابين تضم كلا من:

- ماريان ماهر فهيم 35 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- جورج ماهر شاكر 45عاما، من القاهرة، سائق الملاكي، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

- توني جورج ماهر 12 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرفة بالجسم.

- جوليانا جورج ماهر 8 سنوات، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم.

- أبانوب عادل عبيد 29 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى والعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة.

- روبيانا هاني فرج 5 سنوات، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- إيفون عز عطية 29 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- ماهر شاكر فهيم 73 سنة، من القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- ماري ماهر شاكر 35 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.