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أسماء وحالة المصابين في تصادم سيارة وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»

كتب:

حمدى عبد الله
07:30 م | الإثنين 17 أبريل 2023
جانب من متابعة حالة المصابين في الحادث

جانب من متابعة حالة المصابين في الحادث

تابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالات المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»، مع الفريق الطبي بمستشفى السويس العام.

نقل المصابين للمستشفى

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ استقبل 9 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة» ، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتسكين كل حالة بالمستشفى وفقا لما تحتاجه من علاج.

التقرير الطبي للمصابين

وذكر المصدر الطبي أن قائمة المصابين تضم كلا من:

- ماريان ماهر فهيم 35 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- جورج ماهر شاكر 45عاما، من القاهرة، سائق الملاكي، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

- توني جورج ماهر 12 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرفة بالجسم.

- جوليانا جورج ماهر 8 سنوات، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم.

- أبانوب عادل عبيد 29 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى والعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة.

- روبيانا هاني فرج 5 سنوات، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- إيفون عز عطية 29 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- ماهر شاكر فهيم 73 سنة، من القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- ماري ماهر شاكر 35 سنة، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم حمدى عبد الله