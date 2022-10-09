إصابة مدير مرفق إسعاف السويس في حادث سير.. «حالته مستقرة»

أصيب الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، في حادث تصادم سيارة مسرعة بسيارته الخاصة، بطريق «السويس - القاهرة»، وقام رجال الإسعاف بنقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وكان الدكتور محمد طنطاوي متجهًا بسيارته من السويس إلى القاهرة، وخلال قيادته سيارته الخاصة صدمته سيارة أخرى مسرعة.

وقال مصدر طبي، إن مدير الإسعاف أصيب بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع بالجانب الأيسر.

وأوضح المصدر، أن مدير الإسعاف حالته مستقرة وتلقى العلاج تحت الملاحظة.