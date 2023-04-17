مسرحيات وأناشيد في حفل تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم بالإسماعيلية

شهد مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الخامسة في محافظة الإسماعيلية، حفلا دينيا وثقافيا لتكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، مساء أمس الأحد، بخصور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ومشايخ الأوقاف بالمحافظة.

وقال الشيخ محمد وحيد، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بالإسماعيلية، إن الحفل يأتي ضمن أنشطة المسجد التي بدأ في تفعيلها ضمن خطة انتشار المساجد بين الأطفال خاصة في شهر رمضان المبارك.

إقبال كبير من الأطفال

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسجد شهد إقبالا كبيرا من الأطفال على مدار الشهر لحضور الفعاليات المختلفة، إلى جانب حضور السيدات أيضا في الدروس المختلفة، والتي تم تفعيلها بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار «وحيد» إلى أن المسابقات من أكثر الطرق التي تحفز الأطفال على الاستمرار في الجهد، سواء في حفظ القران الكريم أو الاستمرار في حضور الدروس في مواعيدها.

تكريم 80 طفلا وطفلة

وقال إمام المسجد إنه تم تكريم 80 طفلا وطفلة في أعمار سنية مختلفة من حفظة القرآن الكريم سواء للقران كاملا أو نصفه أو ربعه.

وتابع أن الحفل شهد تقديم 6 فقرات دينية وثقافية شملت 3 عروض مسرحية بدأت بعرض «أم أيمن» ثم عرض «إلا رسول الله»، وانتهت بعرض «قمر» بمشاركة أطفال من 4 سنوات وحتى 14 سنة.

وحضر الحفل اللواء أشرف عمارة والعميد أحمد شعيب عضوا مجلس الشعب السابقين، والدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والشيخ محمد كحتت مدير أوقاف الإسماعيلية، والمهندس إبراهيم مطر ممثل عن حي ثالث.