تكريم 200 طالب من حفظة القرآن الكريم في منشأة قاسم بالمنوفية «صور»

وسط أجواء احتفالية ورمضانية، نظم أهالي منشأة قاسم في مركز تلا بمحافظة المنوفية، حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب والذين ظهروا في شكل جمالي مميز، كما سبق ذلك إفطار جماعي للمواطنين وعدد من التنفيذيين وسط أجواء احتفالية.

تحفيز الطلاب على حفظ القرآن الكريم

وقال حمادة بدر، منظم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، إن المسابقة تم تنفيذها لتحفيز الطلاب من أهالي القرية للاستمرار في حفظ كتاب الله، مؤكداً أن الحفل شارك فيه كل الأهالي وأسر الطلاب وكذلك عدد من المسؤولين والسياسيين في مركز تلا ووسط أجواء احتفالية مميزة.

تكريم 200 طالب من حفظة القرآن الكريم

وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحفل شارك فيه 200 طالب من حفظة القرآن الكريم وتم تكريمهم وتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية لهم وجوائز أخرى، كما تم تكريم محفظي القرآن الكريم في القرية.

وأكد أن حفل توزيع جوائز القرآن الكريم سبقه مائدة إفطار كبيرة لأهالي القرية والضيوف، مشيرا إلى أن الحفل يقام للسنة الخامسة على التوالي، وموجها الشكر لكل من شارك في تنظيم الحفل وظهور منشأة قاسم بمحافظة المنوفية بالشكل اللائق.