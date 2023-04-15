تكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة في حفل بمركز شباب الغابات بسوهاج

نظم مركز شباب الغابات بالبلينا في سوهاج حفلًا بهيجًا لتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة في المنطقة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين المحليين.

حضر الحفل التكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة في حفل بهيج بمركز شباب الغابات.

وحضر الحفل التكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة في حفل بهيج بمركز شباب الغابات بالبلينا بسوهاج بحضور شخصيات محلية بارزة على رأسها يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، وعاطف السمطي، رئيس مدينة جرجا، والعمدة فتوح أبو غابة، عمدة الغابات، وحسن حرب، مدير إدارة البلينا، ومحمود صديق، أخصائي بالإدارة العامة للشباب ومسؤول الربط الإلكتروني بالمديرية، وممدوح العمدة، مدير الادارة الأزهرية، ومحمد أبو الخير، رئيس مجلس قروي أولاد عليو.

تكريم 150 طالبا وطالبة

تم تكريم 150 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، والطلاب والطالبات الأوائل في الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك تقديرًا لجهودهم وتفوقهم في الدراسة وحفظ القرآن الكريم.

كما تم تسليم الجوائز المالية وشهادات التقدير ومصاحف شريفة من إدارة المركز لجميع المكرمين، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

وتهدف هذه الأنشطة الرمضانية إلى خلق روح التنافس الشريف والروح الرياضية والتعارف بين الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على مواصلة الجهود والتفوق في الدراسة وحفظ القرآن الكريم.