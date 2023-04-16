كيف كان النبي يودع شهر رمضان؟.. «اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه»

في الأيام الأخير من شهر رمضان المبارك، يحاول الصائمون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل خلال هذه الأيام، ولكن قد لا يعلم البعض كيف كان النبي يودع شهر رمضان، وهو التساؤل الذي يجيب عنه هذا التقرير.

كيف كان النبي يودع شهر رمضان؟

وللإجابة عن تساؤل كيف كان النبي يودع شهر رمضان.. جاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه و آله و سلم فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي يَا جَابِرُ، هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي‏ مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوما، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

تعرف على كيف كان النبي يودع شهر رمضان؟

وعن معرفة كيف كان النبي يودع شهر رمضان، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن النظام اليومي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام رمضان قال: إنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الدعاء قبل الإفطار، فكان يقول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، وكان يقول كذلك: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي».

كيف كان النبي يودع شهر رمضان؟

وتابع المفتي: لم يكن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مسرفًا في فطره مثل الكثير من الناس في هذا الزمان؛ فكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسوات من الماء، وكان كذلك لا يَدَعُ السحور ويحث عليه، فيقول: «تسحروا فإن في السحور بركة».