هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟.. دار الإفتاء تجيب «فيديو»

هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟.. سؤال يشغل بال المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ يتطلعون إلى هذه الليلة التي تأتي في إحدى الليالي الوترية من هذه الأيام؛ لاستغلالها في الصلاة وترديد الدعاء لكل من يأمل أو يرجو أمنية من الله.

هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟

ويشغل بال المسلمين هذه الساعات تساؤل هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟ من أجل الإكثار من ترديده، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء.

الإفتاء تجيب على هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟

ولسؤال هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟.. أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُولِى: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى».

إجابة هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟

وبمعرفة هل هناك دعاء خاص بليلة القدر؟.. قالت دار الإفتاء عن اعتقاد أن ليلة القدر توافق يوم 27 رمضان، إن الفقهاء اختلفوا في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».