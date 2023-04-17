رؤية هلال شهر شوال.. دار الإفتاء تستطلعه الخميس المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل، لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل تأكّيد البحوث الفلكية بأن اول أيام شهر شوال ستكون يوم الجمعة المقبل مع التشديد على أن الرأي النهائي لدار الإفتاء المصرية التي تستطلع الهلال من خلال لجانها الشرعية.

رؤية هلال شهر شوال

وحول رؤية هلال شهر شوال، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شوال يوم الخميس».

من ناحية أخرى، أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنَّ غرة شهر شوال ستكون يوم 21 أبريل 2023، وبذلك يصبح يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد، في بيان له، عن رؤية هلال شهر شوال، أن الهلال الجديد سيولد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023، وفي المحافظات يبقى الهلال في سمائها لمدة بين 24 و29 دقيقة.

رؤية هلال شهر شوال.. متى يكون أول أيام عيد الفطر؟

وقال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن لـ«الوطن»، إنَّ عدد أيام الشهور العربية تكون ما بين 29 يومًا أو 30 يومًا، مضيفًا أنّ رؤية واستطلاع أهلة الشهور العربية يكون بالتنسيق مع الجهات الشرعية، مؤكّدًا أنَّ الرأي النهائي حول رؤية هلال شهر شوال في مصر يكون لدار الإفتاء المصرية.