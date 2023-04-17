شوقي علام لقناة الناس: ليلة القدر خير وأفضل من العبادة طوال العمر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن آيات القرآن الكريم تبين فضل ليلة عظيمة امتن الله عز وجل على الأمة العربية وهي ليلة القدر، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر بشهر رمضان المبارك، مستشهدًا بالآية الكريمة: «شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهدى والفرقان»، وأيضًا بقوله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

ليلة القدر مباركة

وأضاف «علام»، خلال كلمته في حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي» المذاع على قناة «الناس»، أن الله عز وجل وصف ليلة القدر بكونها ليلة مباركة لزيادة خيرها وفضلها، إذ يفرق فيها كل أمر حكيم من أرزاق العباد وجميع أمورهم، متابعًا أن القرآن الكريم عظم شأن هذه الليلة وشرفها إذ جعل الطاعة والعبادة فيها خيرًا من العبادة في ألف شهرًا ليس فيهم ليلة القدر.

ليلة القدر أفضل من العبادة طوال العمر

وأشار إلى أن ليلة القدر خيرًا وأفضل من العبادة طوال العمر الذي يعيشه الإنسان، موضحًا أن الأحاديث جاءت في تبين فضل هذه الليلة، ومن ذلك قوله «صلى الله عليه وسلم»: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وأخبر «صلى الله عليه وسلم»، أن المرحوم حقًا هو من ضيع هذه الليلة وأهملها.