دعاء يوم 27 رمضان.. ليلة القدر تبدأ من بعد المغرب حتى مطلع الفجر

يُكثر الصائمون في يوم 27 رمضان من ترديد الأدعية، خاصة أن عدد كبير يرجح أنها تكون ليلة القدر، إذ تبدأ من بعد المغرب حتى مطلع الفجر، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء ليلة القدر أو الدعاء الذي يمكن ترديده في يوم 27 رمضان إذا كان هو ليلة القدر.

دعاء يوم 27 رمضان

لا توجد أدعية خاصة أو ثابتة في يوم 27 رمضان، فيمكن لكل شخص أن يدعو بما يأمل ويرجوه من الله في هذه الليلة المباركة، بينما هناك دعاء كان يردده الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، دعاء الرسول في ليلة القدر، ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُولِى: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى».

موعد ليلة القدر

وقالت دار الإفتاء عن اعتقاد أن ليلة القدر توافق يوم 27 رمضان، إن الفقهاء اختلفوا في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وتابعت أن الحكمة في إخفاء الله لموعد الليلة تحديدا حتى يعمل المسلمون خلال العشر الأواخر كاملين، إذ قال صلى الله عليه وسلم « تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا «أُريتُ ليلَةَ القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ»، وروى عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ».