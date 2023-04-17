قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:55 م | الإثنين 17 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمود حمدان غلاب إمام صلاة التراويح بفرنسا حكاية مطرب سعودي يؤم المصلين في التراويح من 20 سنة.. من هو؟ «فيديو» «صلى التراويح ومات».. وفاة طبيب بالقليوبية أثناء أداء العمرة مصرع شخص دهسته سيارة أثناء خروجه من صلاة التراويح بالخليفة التراويح صلاة التراويح صلاة العشاء مسجد الحسين بقلم محمد أسامة رمضان