مصرع شخص دهسته سيارة أثناء خروجه من صلاة التراويح بالخليفة

لقي مسن مصرعه، مساء أمس، دهسا أسفل عجلات سيارة في منطقة الخليفة، وذلك أثناء خروجه من صلاة التراويح.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

استدعاء أسرة المتوفى

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كان حادثا جنائيا أم قتل خطأ .

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط المسجد تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات.

بداية البلاغ كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الخليفة مساء أمس بلاغا بمصرع مسن دهسا تحت عجلات سيارة بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد م. م»، 69 سنة، ومقيم بمنطقة الخليفة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وعُثر على متعلقاته الشخصية كاملة وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

لا شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفى أثناء عبوره الطريق عقب الانتهاء من أداء صلاة التراويح دهسته سيارة مسرعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.