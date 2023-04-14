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حكاية مطرب سعودي يؤم المصلين في التراويح من 20 سنة.. من هو؟ «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
09:28 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للمطرب السعودي عبدالله السكيتي، يدعي فيه أنه يؤدي صلاة التراويح كإمام في المسجد منذ 20 عامًا، ويعتبر إمامته للمصلين زكاة عن صوته.

مطرب سعودي يؤم بالمصلين في التراويح منذ 20 عاما

أجرى وليد الدواس، الشخصية المشهورة على منصّات التواصل الاجتماعي في السعودية، مقابلة مع المطرب السعودي عبدالله السكيتي داخل المسجد، وفي أثناء المقابلة، سأل الدواس السكيتي عن مدى صحة ادعائه بأنه «يؤدي صلاة التراويح كإمام للمصلين، في ضوء إصدارك ألبوم أغاني قبل شهر».

السكيتي يروي صوته لخدمة الدين

وأجاب عبد الله السكيتي على سؤال وليد الدواس بأنه ليس إمامًا رسميًا في أي مسجد، لكنه يؤدي صلاة التراويح كإمام للمصلين منذ أكثر من 20 سنة، وصلى في 5 أو 6 مساجد مختلفة.

وأضاف السكيتي أنه يروي صوته لخدمة الدين، ويعتبر ذلك زكاة صوته التي منحها الله له، ويشعر بأن هذه الزكاة تؤهله لأن يؤدي صلاة التراويح كإمام في المسجد.

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