قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمود حمدان غلاب إمام صلاة التراويح بفرنسا

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمود حمدان غلاب، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «بلفور» بفرنسا؛ إذ أبدع في تلاوة خاشعة في صلاة التراويح، خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة القصص تحديدًا قوله تعالى «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38)».

نقل شعائر صلاة التراويح من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

مجموعة برامج جديدة ومختلفة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.