حددت الهيئة العامة للمساحة، في الإمساكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السلوم، وهي آخر مدينة يجري فيها أداء صلاة العيد، نظرًا في ظل موقعه في أقصى شمال البلاد.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم أعلنته المساحة في تمام الساعة 6:10 صباحًا، وتأتي بعد مدينة مرسى مطروح بـ8 دقائق والتي تقام بها الصلاة الساعة 6:02 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم

وحول موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم، قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح نوجارا تجهيز جميع مساحات الصلاة على مستوى المحافظة، وتحديد أماكنها بدءا من غرب مطروح في مدينه السلوم، في 570 مسجد وساحة بنطاق المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، مع متابعه على مدار الساعات المقبلة لجميع المساجد التي جرى اختيارها والتي يؤدى بها صلاه الجمعة حاليا في مدينه السلوم والمدن الأخرى.

خريطة صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم

وأوضح وكيل وزاره الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم رفع درجه الاستعداد لتجهيز جميع المساجد والعمل على نظافة دورات المياه ومراجعة جميع الساحات بها والقرى التابعة لها في بقبق وأبو زريبة، وذلك لاستقبال جميع المواطنين من أبناء مدينة السلوم والمسافرين في جميع الساحات والمساجد.