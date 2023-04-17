موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها.. بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

تفصلنا أيام قليلة عن نهاية شهر رمضان، وتتجه أنظار الأهالي إلى موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها في محافظة القليوبية، والتي تبدأ عقب شروق الشمس بـ20 دقيقة، وفق مواقيت معهد البحوث الفلكية.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إذ تبدأ شعائر الصلاة بتكبيرات العيد وتجمع المواطنين في الساحات والمساجد لترديدها وإقامة الصلاة في موعدها المحدد من معهد البحوث الفلكية، إذ يتجمع الأهالي والمواطنين لأداء الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد ولتبدأ مراسم الاحتفال بالعيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها

وتشير الجهات المختصة والحسابات الفلكية إلى أن موعد الصلاة ستكون الساعة 05:47 صباحًا، وتقام عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها

وتزامنا مع إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها أعلنت مديرية أوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين، وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالقليوبية.

وأشارت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لاستقبال العيد من خلال تدشين غرف طوارئ، وعمليات، تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي، وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.