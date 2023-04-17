دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان.. ردده الرسول في صلاته

يتطلع المسلمون خلال اليوم إلى أداء صلاة التهجد، لما لها من فضل عظيم، وخاصة أن البعض يعتقد أن ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر، لذلك ينتظر الكثير من المسلمين صلاة التهجد اليوم، وهو ما طرح تساؤلا نصه ما دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان؟

دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان

مع أداء صلاة التهجد يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة ما إذا كان هناك دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان أم لا، وهو ما أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعرف على دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بشأن دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الطاعات والنوافل في العشر الأواخر من رمضان، فيقوم ليلها، ويعين أهل بيته على اغتنامها؛ فعَنْ أُمّنا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته على دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ من الليل يتهجد، قائلًا: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ -» [أخرجه البخاري].