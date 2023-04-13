صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها.. علي جمعة يوضح «فيديو»

تعد صلاة التهجد من أبرز العبادات في العشر الأواخر من رمضان، حيث يكثر عدد كبير من الصائمين من أداء صلاة التهجد، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير في الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، ويستعرض التقرير التالي ما صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها؟ وماذا يقرأ فيها؟ بحسب ما نشرته دار الإفتاء المصرية.

صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فيما يتعلق بشأن صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها؟ إنّ الصحابة الكرام كانوا يصلون كما كان، يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في رمضان وفي غيره لم يزد عن 11 أو 13 ركعة، بمعنى أنه لا يزيد على هذا فيما ورد لا في رمضان ولا غيره.

ما هى صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها

وبخصوص موضوع صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها؟ قال الدكتور علي جمعة، إنّ قيام الليلة معناه أنك تقوم لله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء فكل ما صليته بعد صلاة العشاء فهو معدود في قيام الليل إلى أذان الفجر، فكل ما يقع في هذا المقام نسميه بقيام الليل.

وأضاف «جمعة» في مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في توضيح صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابة على 20 ركعة، وكان أهل مكة يصلون هذه العشرين ويتروحون بالطواف وهو عبادة بيت الله الحرام بين كل ركعات أربع، فسمع أهل المدينة بذلك، فجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات فصارت الركعات في عهد الإمام مالك 36 ركعة، إذا فالزيادة في الخير والزيادة في النوافق وإكثار التعبد من سنة رسول الله ومن سنة الخلفاء الراشدين ومن سنة السلف الصالحين.

الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح

وواصل المفتي السابق: لما كان الامر كذلك وصلى جمهور المسلمين عشرين ركعة وهي التي تسمى بالتراويح ويجب فيها أن نصليها ركعتين ركعتين فإنّ أقواما أطلقوا على ما يصلى بعد ذلك من خير ومن زيادة صلاة التهجد، فأصبح هناك مصطلح شائع بين المسلمين أنّ التراويح تطلق على 20 ركعة ثم ما يصلي بعد ذلك في جوف الليل إلى الفجر يسمى بالتهجد وكلاهما هو مكون لقيام الليل.

الإنسان يجب وينبغي عليه أن يعبد ربه في حدود طاقته وليس عليه أن يكلف نفسه ما لا تطيق فإن الله لا يمل حتى تملوا كما أرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعبد أحدكم ربه طاقته، فهذا هو الحال حيث ما تجد قلبك.

معنى صلاة التهجد

واستكمالا للحديث عن موضوع ما هى صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها أوضح جمعة أن كلمة تهجد معناها هذه التاء تسمى في العربية بتاء السلب لأنها عكست معنى الفعل على عكس تاء الطلب، فإنها تقرر معنى الفعل فالتاء التي في كلمة تساوم معناها أنه طلب الفصال في البيع والشراء لكن هجد معناها نام فتهجد معناها لم ينم ولذلك إذا نام الإنسان ثم ذهب النوم وجاء التهجد فالتهجد هو القيام من النوم ولذلك تسمى تاء السلب ومثلها تحنث بمعنى أنه ترك الحنث، تأثم بمعنى أنه ترك الإثم.