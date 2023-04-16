صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وعدد ركعاتها وفضلها

يقبل الكثيرون على أداء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، حيث تكثر فيه العبادات والذكر وقراءة القرآن، لذا يتساءل الكثيرون عن صلاة التهجد في العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويستعرض «الوطن» طريقة صلاة التهجد وعدد ركعاتها كم ركعة وماذا يقرأ فيها وفوائدها وأحكامها وهل يجوز صلاتها بدون نوم وما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.

ومعنى تهجد جاء من الهجود وهو ترك النوم، بمعنى: الصلاة في الليل بعد نوم، وصلاة نافلة الليل تبدأ من بعد فعل صلاة فرض العشاء وما كان منها قبل نوم يسمى: صلاة «قيام الليل»، وما كان بعد نوم فهو صلاة التهجد.

طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر

صلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت».

ماذا يقرأ في صلاة التهجد

يجب عليك الالتزام بما كان يقوم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي أعتاد أن يقرأ السور التالية بعد كل ركعة في صلاة التهجد: بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، اقرأ سورة الكافرون، بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، اقرأ سورة الإخلاص.

صلاة التهجد كم ركعة

أهل العلم قد اختلفوا من أجل تحديد ركعات التهجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 11 ركعة ومرة أخرى 13 ركعة، وقد اتفق الفقهاء بأن أقل ركعات التهجد هي ركعتان، حيث قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام «إذا قام أحدُكم من الليلِ، فلْيَفْتَتِحْ صلاتَه بركعتَينِ خفيفتين».

فضل صلاة التهجد

وعن فضل صلاة التهجد وروى الطبراني مرفوعًا: (لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل)، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بصلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم).

كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة

صلاة المرأة للتهجد في البيت لا يختلف عن صلاتها في غير البيت ولا عن صلاة الرجل فصفة الصلاة واحدة وتكون مثنى مثنى تسلم من كل اثنتين ولو شاءت صلتها بعد العشاء مباشرةً.

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

تختلف صلاة التهجد عن قيام الليل؛ فالتهجد نوع من قيام الليل، يكون بالنوم ثم الاستيقاظ للصلاة فقط دون عبادات أخرى؛ لكن قيام الليل يكون في أي ساعة من ساعات الليل ويشمل الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وورد عن الصحابي الجليل الحجاج بن غزية رضي الله عنه ما يدل على ذلك، حيث قال: «يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم له».

وقت صلاة التهجد

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حديثه عبر قناة الإفتاء الرسمية على يوتيوب، قائلا: «إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل ويمكن معرفة الثلث الأخير من الليل من خلال قسم الوقت من بعد المغرب وحتى الفجر على 3، ليتبين لك الثلث الأخير من الليل»