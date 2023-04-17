باب رزق يسلط الضوء على أهمية صناعة الفخار في مصر

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على صناعة الفخار في مصر، حيث عرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي والكاتب يسرى الفخراني، طرق صناعة الفخار في قرية الفخارين في مدينة الفسطاط بالقاهرة.

طمي النيل

وقال الإعلامي يسري الفخراني، إن أواني الفخار تمثل أهمية كبيرة للمصريين، فهي شاهدة على طمي النيل من بعيد حتى تصل لدولاب الفخار كي يشكل بموهبته أشكالا وألوانا.

صناعة الفخار في كل شبر في مصر

وتابع الفخراني، «مصر في كل شبر فيها صنعة فخار معجونة بحلاوة، ومن بنى مصر كان في الأصل فخار».

فيما قال عم أحمد، أحد صانعي الفخار، إن هناك أبحاثا تقول إن الفخار شيء صحي للغاية، ومن هنا بدأت الناس تفهم أهمية الفخار، متابعا: «القلل في الماضي كانت شيء أساسي في عفش العروسة».