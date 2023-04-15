«باب رزق» على قناة DMC: أستاذ جامعي حوَّل الخيوط للوحات فنية

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، في حلقة جديدة مساء اليوم السبت، من برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، نجاح مشروع المنسوجات اليدوية المصرية، من داخل مصنع الدكتور محمد درغام، وابنته منه.

منتجات مصرية شديدة التميز

وقال الفخراني: «خيوط متداخلة بفرح وحب، بتُصنع ببطء وتَصنع منتجات مصرية شديدة التميز، منتجات تكاد تكون منافس قوي لأي منتج مستورد، والحق تتفوق عليه في السعر والجودة، والحكاية إن دكتور الجامعة حب لعبة الخيوط ووقع في غرام أنواعها وألوانها وأسرارها، فمنح جزء من وقته لإبداع منتجات تدخل كل بيت».

وأكمل الفخراني: «ضيفي مشروعه الكبير بدأه من بلكونة صغيرة في بيته، وشركاء حلمه كانوا اتنين، بنته وزوجته، التلاتة صنعوا قصة نجاح تستحق الدعم.. كل الدعم».

النسيج التقليدي

بدوره، قال الدكتور محمد درغام: «النسيج التقليدي اللي بنعرفه إن أنا بجيب الخيط العادي وأحطه على النول وتطلع الكليم والقماشة، لكن المرة دي أخدنا الخيوط وأعدنا توجيهها بدل من الطول والعرض، لا خليناها ضفيرة زي ضفيرة البنت ثم إخراج قماش بطريقة غير التقليدية».

وتابع: «المكنة طلعت قماش بعد بدء المشروع بـ3 سنين، والمنتجات اللي بنقدمها فيها ديكورات وهي عبارة عن قطع فنية ملونة».