«باب رزق» يحتفي بمهنة تاجر المقتنيات القديمة: عاشق قبل أن يكون بائعا

استعرض الإعلامي يسري الفخراني مهنة بائع المقتنيات القديمة وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامجه «باب رزق» المذاع عبر فضائية «dmc»، واصفًا بائع المقتنيات القديمة بأنه عاشق قبل أن يكون بائعا وقد يشتري أشياء ويقتنيها ويرفض بيعها.

عرض عدد من المقتنيات الجديدة المعروضة للبيع

والتقى الفخراني مقتنيات بائع مقتنيات قديمة بشارع المعز لديه أشياء نادرة مثل كاميرا قديمة وراديو عمره أكثر من 100 عام وتليسكوب مركب والتليفونات القديمة المختومة بالختم الملكي وميزان مساحة وراديو فيلبس وميزان.

وعرض عم خالد بائع المقتنيات القديمة بعض بضائعه مثل مصباح علاء الدين مشيرًا انه تعرض لموقف طريف حيث باع مصباح علاء الدين لسائحة أجنبية وكانت تظن أن بداخله عفريت حقيقي وظلت طوال الليل تستدعي العفريت وتدعك المصباح وحينما لم يخرج أعادته واتهمت البائع بالنصب.

كما استغرض مفاتيح البيوت القديمة والأقفال ورخص السيارات الكارو وميزان الجوابات وبوصلة مركب قديمة وأيضًا كاميرا بالمنفاخ عمرها أكثر من 100 عام