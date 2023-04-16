«التحالف الوطني» يطلق مبادرة «600 ألف باب رزق» في جميع المحافظات

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «600 ألف باب رزق» للفئات الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

تنفيذ استراتيجية الدولة لخدمة المواطنين

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.

وفي ذلك السياق، يأتي إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين

من جانبه أوضح التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي أن إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق على هامش البرتوكول الموقع بين اثنين من مؤسساته هو من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين ودعم التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي لإعانتهم على الحياة.

ويعد إطلاق مبادرة باب رزق استكمال لنهج المبادرات التنموية التي أطلقها التحالف خلال الأشهر الماضية وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات.

وتأتي تلك المبادرة كنموذج جديد لتحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية عن طريق اتاحة فرص العمل لهم ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.