مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26.. الشافعي يدخل في جدال بسبب مالك

درات أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، بطولة الفنان خالد النبوي الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، دخول الشافعي في جدال مع طلاب العلم، بسبب ما توصل إليه الإمام مالك.

الحلقة الـ 26 من مسلسل رسالة الإمام

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26 مشادة بين الإمام الشافعي، وابن عبد الحكم، الذي يجسد دوره جمال عبد الناصر، إذ يرى الشافعي أن الإمام مالك هو المرجع الرئيس وأكثر الأئمة علما، إلا أنه يختلف معه فى بعض الأمور خاصة لأنه يفسر بعض الأمور الفقهية على القرأن والسنة والرأي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 26

ويرى الإمام الشافعي أن تفسير الإمام لابد أن يكون من كتاب الله وسنة رسوله فقط، وكان ذلك هو موضوع الخلاف بينه وبين ابن عبد الحكم، في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.