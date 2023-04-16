مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25.. الشافعي يتحدث عن علم ابن مالك

دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، بطولة خالد النبوي، التي يجسد فيها دور الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، حول تحدث «الشافعي» عن الاختلاف بينه وبين الإمام ابن مالك، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25.

الحلقة الـ 25 من مسلسل رسالة الإمام

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، مقولة الإمام الشافعي: «رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك.. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك».

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25

ويتدخل الإمام الشافعي، في شجار بين بائعي السوق، وينجح في حل المشكلة، ويسرد حديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من باع بضائع لأحد وفيها عيب فـ البضائع مردوده بحق، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25.

ومن بين أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25، مناقشة الإمام الشافعي مع الناس أحاديث وأقاويل الإمام ابن مالك، وتحدث عن علمه.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.