رسالة الإمام الحلقة 25.. أروى جودة تشك في وفاة زوجها

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، حديث «فاطمة وزينب» ابنتي الإمام الشافعي عن مسألة وفاة زوج أروى جودة «حسن» صاحبة الدكان، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، جلوس ابنتي الإمام الشافعي في المنزل يتحدثان عن موضوع وفاة زوج «حسن»، وما إذا كانت وفاته طبيعية أم توفي مقتول، إذ قالت «فاطمة» لشقيقتها «زينب» إن «حسن» تشك في أمر وفاة زوجها، وأن الوفاة لم تكن طبيعية نتيجة وقوعه في مياه المقياس.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25

وتابعت «فاطمة» لشقيقتها «زينب» ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، أن «حسن» اكتشفت وجود شال غريب بين أغراض زوجها يوم وفاته، وأجريت عليه بعض التحاليل التي وصلت بها لشيء غريب.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.