من هو عبد الله بن وهب؟.. أشاد الشافعي بعلمه في مسلسل رسالة الإمام

«مصر مليئة بالعلماء وعلومهم كعبد الله بن وهب» جملة قالها الإمام الشافعي عن الشيخ عبد الله بن وهب شيخ أهل مصر الذي الذي نفع بعلمه ملايين من الناس، وتتلمذ على يد كبار علماء الدين مثل الإمام مالك، وترك كتبا وأثرا علميا دينيا، ظلت الأجيال تتوارثه حتى بعد رحيله بآلاف السنين.

من هو عبد الله بن وهب؟

ويستعرض التقرير التالي 10 معلومات عن الإمام عبد الله بن وهب، وفقا لما ذكره كتاب «سيرة أعلام النبلاء»، لكتابه شمس الدين الذهبي:

- ابن الإمام مسلم.

- ولد في الفسطاط عام 125 هجريا، وطلب العلم وعمره 17 سنة.

- كانت له كتبا مثل «الجامع - البيعة - المناسك - المغازي - الردة - تفسير غريب الموطأ».

- روى عن ابن جريج، ويونس بن يزيد، وحنظلة بن أبي سفيان، وحيي بن عبد الله المعافري، وحيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثي، وعمر بن محمد العمري، وعبد الحميد بن جعفر، وموسى بن علي بن رباح، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وأبي صخر حميد بن زياد، وموسى بن أيوب الغافقي، وأفلح بن حميد، وعبد الله بن زياد بن سمعان، ومالك، والليثي، وابن لهيعة، وحرملة بن عمران، وسلمة بن وردان المدني، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن عياش القتباني، وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وخلق كثير.

- لازم الإمام مالك لسنوات طويلة، ولقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم وكنوز العمل.

- ذكر ابن عبد البر في كتاب «العلم»: ابن وهب كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم ، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مريم - عليه السلام - كيف خلقه الله - تعالى - ؟ ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ ، فقال لي: ابن وهب، قلت: نعم، قال: اطلب العلم، فكان سبب طلبي العلم.

شيخ أهل مصر

- قال عنه أبو زرعة: نظرت 30 ألف حديث لابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، هو ثقة، وقد سمعت يحيى بن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن القاسم .

- قال عنه أحمد بن صالح الحافظ: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث، ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه.

- وقال عنه أبو أحمد بن عدي أنه من الثقات، لا أعلم له حديثا منكرا، إذا حدث عنه ثقة.