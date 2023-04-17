«شباب البعالوة» يحتفل بمرور 99 عاما على تأسيس النادي الإسماعيلي

احتفل مركز شباب البعالوة الصغرى بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، بنهائي الدورة الرمضانية في محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية أبرزها احتفال الجماهير من أبناء القرية بمرور 99 عاما على تأسيس النادي الإسماعيلي، وذلك برفع الأعلام وتيشرت النادي خلال الأمسية.

وقال أحمد صلاح البعلي، عضو مجلس إدارة النادي وأحد المسؤولين عن تنظيم الدورة الرمضانية، إن 24 فريقا من القرية والقرى المجاورة بمركزي التل الكبير والقصاصين شارك في الدورة، وصعد للنهائي فريق البعالوة الصغرى وفريق الكابتن.

وأضاف أن الوقت الأصلي في نهائي الدورة الرمضانية انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، ولجأ الفريقان لركلات الجزاء التي انتهت بفوز البعالوة الصغرى.

تنظيم حضور الفرق

وقال البعلي إنه تم تشكيل مجموعة للتنظيم برئاسة مصطفى بدران، ضمت مجموعة من شباب القرية للعمل على تنظيم حضور الفرق ومواعيدها وتنظيم حفل الختام ليليق بمركز الشاب.

وتابع أن الحفل حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية سامي عبد الحليم، والنائب أحمد بدران البعلي، والنائب السابق عن دائرة القنطرة عصام منسي، ورئيس مجلس إدارة النادي أيمن بدران البعلي.

دعم الدراويش في الدوري

وأكد البعلي أنه بالرغم من أن الحفل كان بأقل الإمكانيات، إلا أنه لقي إشادة من الحضور والمسؤولين، خاصة مع تنظيم رفع أعلام النادي الإسماعيلية لدعمه في مشواره في مسابقة الدوري.