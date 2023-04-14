كيف تشارك في مبادرة 1000 طفل موهوب من وزارة الشباب والرياضة؟

كشفت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، عن إطلاق مبادرة 1000 طفل موهوب بالتعاون مع منصة Youn Go school.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مبادرة 1000 طفل موهوب من الشباب والرياضة.

مباردة 1000 طفل موهوب

وبحسب الشباب والرياضة فإن مباردة 1000 طفل موهوب تستهدف تعليم الأطفال الفنون (الرسم - الدوبلاج - الرسوم المتحركة يدويا) أونلاين علي يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون.

كما تأتي مبادرة 1000 طفل موهوب من الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر ممثلة في منصة YounGo school .

وتتيح المنصة السابق ذكرها الاشتراك للنشء من سن 5 إلى 18 سنة، بأسعار رمزية (90 جنيها مصريا) للكورس الواحد، كما تأتي هذه المبادرة متكاملة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية ترتقي بالأطفال وهم شباب المستقبل الذين سيحملون مشعل العمل والإبداع لمصر.

كورس مسجل بمنهج كامل

وذكرت الشباب والرياضة أن الطالب سيحصل خلال المبادرة على كورس مسجل بمنهج كامل في المجال الذي يختاره (مدى الحياة)، كما سيحصل على حصة لايف على برنامج zoom ليطبق ما تعلمه مدرس فني متخصص.

وأشارت الوزارة إلى أن أفضل الطلاب سيحصلون على تكريمات من منصة YounGo School، منوهة إلى من يرغب في الاشتراك بالمبادرة أن يقوم بالتسجيل، وسيتم التواصل مع المختارين ليحصلوا على المبادرة حيث سيتم التسجيل من خلال رابط مخصص لذلك من هنــــا.