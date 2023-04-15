وظائف متاحة من «الشباب والرياضة».. بينها لذوي الهمم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، توافر عدد من الوظائف داخل مجموعة من الشركات المصرية والعاملة في السوق المصرية المتاحة للجنسين من بينها لذوي الهمم، شرط توافر بعض المؤهلات والخبرات التي تتطلبها كل وظيفة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظائف شركة جو بايتس

بحسب «الشباب والرياضة»، تتطلب شركة جو بايتس للتعيين فورًا، وظيفة أمين مخزن للعمل في الجيزة - شبرا منت، بشروط، منها مؤهل عالي أو متوسط، خبرة في مجال المخازن (غذائي)، أن يكون سبق له التعامل مع مندوبي البيع، من سكان الجيزة، والحد الأقصى للسن 40 عامًا.

يتقاضى الموظف، راتب مجزي، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما يحصل على تأمين طبي واجتماعي، للتقدم للوظيفة يرجى ملئ الاستمارة .

وظائف لذوي الهمم

وبحسب الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، هناك فرص عمل متاحة لذوي الهمم داخل شركة كبرى في مجال الخدمات للعمل في مدينة نصر، التي تتطلب عدة شروط للتقديم ومنها:

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي.

- أن يمتلك الشخص خبرة في نفس الوظيفة.

- جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.

- محاسب خبرة من (2 إلى 4 سنوات).

- مدير حسابات خبرة (من 7 إلى 10 سنوات).

- موظف موارد بشرية HRIS (خبرة من 2 إلى 3 سنوات).

- أخصائي مشتريات (خبرة أكثر من سنة).

- اخصائي نظم ومعلومات (خبرة من 3 إلى 5 سنوات).

- موظف شئون عامليين خبرة من (2 إلى 4 سنوات).