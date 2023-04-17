رسالة الإمام الحلقة 26.. الشافعي يدعم حق المرأة للتصرف بأموالها وحدها

درات أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، بطولة خالد النبوي، والذي يجسد فيه شخصية الإمام الشافعي، وفترة إقامته في مصر، خلافا حول حق المرأة في التصدق بما تملك من ذهب للفقراء.

الحلقة الـ 26 من مسلسل رسالة الإمام

وتضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، الخلاف حق المرأة حول ذلك التصرف في ذهبها للفقراء، إذ رأى أحد تلاميذ الشافعى أنه لا يجوز لامرأة عطية فى مالها إلا بإذن زوجها، كما قال الإمام مالك لكن زوجته تقول كيف وقد قال رسول الله: «تصدقن يا معشر النساء ولو بحليكن».

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 26

وبسؤال الإمام الشافعي حول أحقية المرأة في التصرف في كامل مالها دون الرجوع لزوجها، أجاب أنه يحق لها ذلك، مستشهدا بالآية القرآنية: «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»، كما أنه ما دامت المرأة رشيدة اكتسبت حق التصرف في كامل مالها دون الرجوع إلى أحد، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.