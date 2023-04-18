مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. دينا تترك منزل زوجها

تعيش دينا داخل أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، أحداثا مأساوية خصوصا بعدما اكتشفت بالصدفة زواج زوجها مرة ثانية عليها دون أن يخبرها بالأمر، وواجهته بالخبر، وأكد لها أن الزواج جاء اضطراريًا في ظل حبه الشديد لها ولأبنائه.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26

والتقت دينا خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، شقيقتها روبي «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، لتخبرها بما حدث وسط انهيار شديد منها، لتخبرها بأنها ستترك المنزل وتعود لمنزل والدها القديم، خاصة وأنها تشعر بحالة ضعف تام وكره تجاه زوجها بعد فعلته.

وبالفعل، تركت دينا خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، منزل زوجها، وعادت إلى بيت والدها، الذي كان مغلقاً لفترة طويلة، واكتشفت تسلل أحد الأشخاص إلى المكتب، لكنها فشلت في التعرف على هويته.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة حصريًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أي بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة التي تنقلها القناة نفسها على الهواء من داخل مسجد الحسين.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، وسميحة أيوب، ونهلة سلامة، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.