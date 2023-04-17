خريطة فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة مدن بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ غدا الثلاثاء، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، على أن يتم إعادة التيار فور الانتهاء من الصيانة.

أماكن قطع التيار الكهربائي في الدقهلية

وتضمنت أماكن انقطاع التيار الكهربائي ما يلي:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي في الخلالة والسعدية القبلية والسعدية البحرية والزعفران ومحلة أنجاق الشبول وبني هلال وأولاد علم وعزبة حماد والمشابك وخفاجة وفياض وعويس والرفاعي وكوم الدربي وميت كراد وميت أبو خالد وشبراسندي ومؤن والقرى والنجوع التابعة لها.

أماكن فصل التيار الكهربائي في دمياط

دمياط: قطع التيار الكهربائي عن قرى دقهلة وكوم رزق والأربعين والتلامذة والأمن الغذائي والقرى والنجوع التابعة لها.

أماكن فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن قرى المرازقة وتوابعها والنوايجة وأقلة والجدية وقبريط والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي للصيانة من الساعة 10 صباحا للساعة 1 ظهرا.