وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيرته الفرنسية بشأن التطورات الجارية في السودان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالاً، مساء اليوم الاثنين، من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية في السودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرة الفرنسية أعربت عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين، واتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السوداني، ويعيد البلاد للمسار السياسي السلمي.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم في استعادة السودان لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

وحرص سامح شكري، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف النزاع الجاري، بما في ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.